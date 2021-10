Imprese: Spagna, Glovo verso quotazione in Borsa nel 2022, operazione da 2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Glovo, azienda spagnola di consegna a domicilio, ha mosso i primi passi per la quotazione in Borsa nel 2022. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il valore dell'operazione potrebbe raggiungere i 2 miliardi di euro. La società ha chiuso l'esercizio finanziario del 2020 con un fatturato complessivo di 360 milioni di euro (in calo rispetto ai 128 milioni del 2019) e con una perdita di 51,4 milioni di euro, molto lontana dai 238,5 milioni dell'anno precedente. I conti riflettono la vendita della sua attività in America Latina nel settembre 2020 per 230 milioni. Il principale azionista di Glovo è uno dei suoi principali concorrenti, la società tedesca Delivery Hero, che controlla il 47 per cento del capitale, mentre il resto dell'azionariato è diviso tra vari fondi di investimento, tra i quali: Gp Bullhound, Drake Enterprise, Korelya, Pernod Ricard e Mubadala, il fondo sovrano di Abu Dhabi. Il team di gestione e i suoi consulenti stanno valutando se effettuare contemporaneamente una vendita di azioni e un aumento di capitale per debuttare in Borsa. (Spm)