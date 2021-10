Migranti: Tajani (FI) su Lucano, da sempre garantisti, serve riforma giustizia per sistema più equilibrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla sentenza nei confronti di Mimmo Lucano, "noi come Forza Italia siamo da sempre garantisti, abbiamo sempre detto che c'è un problema della giustizia penale e civile e che bisogna andare al di là della riforma Cartabia". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Finché uno non è condannato in terzo grado è innocente, per Forza Italia è sempre stato così. La riforma della giustizia serve per avere nel nostro paese un sistema più equilibrato", ha aggiunto. (Rin)