Egitto-Sudan: ministro Esteri Shoukry, la stabilità di Khartum parte integrante dell'Africa orientale

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha affermato che la sicurezza e la stabilità del Sudan sono parte integrante della sicurezza e della stabilità della regione dell'Africa orientale. Lo ha detto lo stesso capo della diplomazia egiziana ad una riunione di alto livello sul Sudan, svolta via videoconferenza, a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla presenza di Abdalla Hamdok, primo ministro del Sudan e segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, oltre a ministri e funzionari di molti paesi amici e partner del Sudan. Shoukry ha sottolineato durante il suo intervento quanto questo incontro rappresenti un'opportunità per tutti i partner internazionali per fornire supporto e assistenza al Sudan nei suoi sforzi per superare le diverse sfide nell'attuale fase di transizione. (Cae)