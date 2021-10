Tunisia: presidente Saied a nuova premier Bouden, nessuna interferenza nelle nostre scelte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non accetterò alcun ricatto o compromesso sui diritti: ho scelto un'altra strada per scrivere una nuova storia per la Tunisia”. Lo ha detto il presidente della Tunisia, Kais Saied, durante un incontro al Palazzo di Cartagine tenuto ieri sera con Najla Bouden, incaricata di formare il nuovo governo, aggiungendo che la selezione dei membri del prossimo governo si baserà sul patriottismo e sulla capacità di lavorare lontano dai "vampiri" dei tunisini. "Non accetteremo alcuna interferenza nelle nostre scelte. Siamo responsabili. E chiunque tenti di infiltrarsi per imporre il suo nome deve sapere che i suoi tentativi falliranno", ha detto ancora il capo dello Stato. (Tut)