Algeria-Spagna: presidente Tebboune riceve il ministro degli Esteri Albares, focus su energia

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto ad Algeri il ministro degli Esteri della Spagna, José Manuel Albares. Lo ha riferito la presidenza della Repubblica in un comunicato. Albares si è recato in Algeria insieme al segretario di Stato per la Cooperazione internazionale e il segretario di Stato per l'Energia. Le parti, secondo quanto annunciato dalla presidenza algerina, hanno discusso del "rafforzamento e dell’ampliamento della cooperazione bilaterale ai settori delle energie rinnovabili, dell'agricoltura e della cantieristica, a sostegno della stretta partnership economica, elevandola al livello di distinti rapporti tra il due Paesi vicini". All'incontro hanno partecipato il ministro degli Affari Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, il direttore del gabinetto presidenziale, Abdel Aziz Khalaf, e il ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab. L'Algeria è il principale fornitore di gas naturale della Spagna, gran parte del quale è stato finora trasportato dal Marocco attraverso il gasdotto Maghreb-Europa. Tuttavia, dopo la rottura delle relazioni tra i due paesi vicini annunciata da Algeri il 24 agosto, il governo algerino ha rivelato che la fornitura avverrebbe ora attraverso il gasdotto Medgaz, che collega il paese nordafricano con la Spagna.(Ala)