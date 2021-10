Roma: manifestazioni a Fiumicino e a Piazza San Giovanni, 9 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono state denunciate in seguito alle manifestazioni che si sono svolte il 24 settembre a Fiumicino a supporto dei lavoratori di Alitalia, e il 25 settembre in piazza di Porta San Giovanni messa in atto dal movimento politico "3V - Verità e Giustizia". In particolare, il 24 settembre, nel corso della manifestazione, alcune centinaia di manifestanti hanno invaso la sede stradale dell' asse viario Roma Fiumicino e, dopo aver forzato lo schieramento dei contingenti della forza pubblica, hanno bloccato per alcune ore la circolazione in ambo i sensi. (segue) (Rer)