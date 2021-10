Roma: manifestazioni a Fiumicino e a Piazza San Giovanni, 9 denunciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per queste condotte sei persone sono state denunciate in stato di libertà dalla Digos. Di queste, quattro sono ritenute responsabili dei reati di resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale, una sola per resistenza a pubblico ufficiale ed infine una di resistenza a pubblico ufficiale e blocco stradale, reato per cui è prevista la sanzione amministrativa che va da mille a 4mila euro. In considerazione dei fatti, le sigle sindacali che hanno regolarmente indetto la manifestazione presso il sito aeroportuale, munite di tutti i permessi, ne hanno preso formalmente le distanze, stigmatizzando questi comportamenti violenti e mostrando gratitudine alle forze di polizia, per aver garantito l'ordine pubblico nel pieno rispetto del diritto di manifestare, e vicinanza agli agenti feriti, in una lettera inviata al Questore di Roma. (segue) (Rer)