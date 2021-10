Roma: manifestazioni a Fiumicino e a Piazza San Giovanni, 9 denunciati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la manifestazione del 25 settembre scorso in piazza di Porta San Giovanni, al termine della quale alcune decine di manifestanti hanno inscenato un estemporaneo corteo lungo via Appia, la Digos ha denunciato in stato di libertà tre soggetti, di cui il primo per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale in atto che vieta, tra l'altro, la partecipazione alle pubbliche manifestazioni, il secondo poiché ritenuto responsabile di istigazione a disobbedire alle leggi per aver incitato la folla a dare vita ad un corteo non autorizzato ed esserne stato materialmente il promotore, il terzo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per altre 26 persone sono state individuate invece solo responsabilità di carattere amministrativo legate a contestazioni al Codice della Strada per aver arbitrariamente bloccato la circolazione stradale lungo la via Appia, da piazza di Porta san Giovanni a piazza Re di Roma, per cui anche in questo caso è prevista una sanzione amministrativa che va da mille a 4mila euro. (segue) (Rer)