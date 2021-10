Roma: manifestazioni a Fiumicino e a Piazza San Giovanni, 9 denunciati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la resistenza a Pubblico Ufficiale invece è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni. Non si escludono copiose richieste di risarcimento, per danni patrimoniali, nei riguardi sia dei denunciati che dei sanzionati amministrativamente a causa dei ritardi provocati alla circolazione stradale, ma anche e soprattutto a quella aerea, oltre che per il danno provocato all'Amministrazione ed agli stessi poliziotti che sono stati refertati in ospedale. Proseguono, ad a ogni modo, le attività tese all'identificazione di ulteriori autori di condotte penalmente rilevanti e/o altrimenti sanzionabili ai sensi del Codice della Strada. (Rer)