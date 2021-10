Ingv: online nuovo sito web dell'Osservatorio vesuviano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è online il nuovo sito web dell'Osservatorio vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ov-Ingv). Il portale appena pubblicato - si legge in una nota - presenta innumerevoli novità tecniche e di contenuti ed è interamente rinnovato nella sua veste grafica. Con uno stile moderno che garantisce agli utenti una agevole navigazione, il nuovo sito è strutturato per fornire tutte le informazioni - costantemente aggiornate - sullo stato dei vulcani campani, sulla loro storia e sulle attività di sorveglianza, di ricerca scientifica e di divulgazione realizzate dall'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, ente di ricerca che affonda le sue radici fin dal 1841. Il nuovo portale è adatto alla fruizione da smartphone e tablet di ultima generazione ed è basato su protocolli web sicuri. (Com)