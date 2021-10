Marocco: Covid, il governo allenta le misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Marocco ha deciso di adottare una serie di misure, a partire da oggi, primo ottobre, per allentare le misure anti-Covid, tenendo conto "del progressivo miglioramento della situazione epidemiologica e dei grandi progressi della campagna vaccinale nazionale". Lo ha reso noto un comunicato stampa diffuso dal governo di Rabat, spiegando che le disposizioni comprendono il divieto di circolazione notturno a livello nazionale – che è stato posticipato dalle undici di sera alle cinque del mattino - e la possibilità di spostarsi tra le regioni, previo possesso del certificato "passaporto di vaccinazione" oppure di un'apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità territoriali. Tra le altre misure figura il prolungamento della chiusura di negozi, ristoranti e caffè fino alle 23:00, a condizione che non superare il 50 per cento della capacità. Per i trasporti pubblici la capacità è aumentata al 75 per cento. Le misure includono anche la possibilità di organizzare raduni e attività in spazi aperti e chiusi per meno di 50 persone, con l'obbligo di ottenere un apposito permesso dalle autorità locali in caso di superamento di tale numero. Restano in vigore tutte le altre restrizioni precauzionali precedentemente approvate per l’emergenza sanitaria. (Mar)