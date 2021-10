Etiopia: Borrell, inaccettabile espulsione di sette membri dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha definito "inaccettabile" l'espulsione di sette funzionari dell'Onu dall'Etiopia. "Unisco la mia voce a quella del segretario generale Onu, Antonio Guterres. L'espulsione di sette membri dello staff dell'Onu dall'Etiopia in un momento in cui milioni di persone hanno un disperato bisogno di aiuto è inaccettabile", ha scritto su Twitter. "Salvare vite e aiutare i bisognosi è la responsabilità primaria del governo etiope", ha aggiunto. (Beb)