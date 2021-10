Germania: Linnemann (Cdu), probabilità di governo SpD-Verdi-Fdp molto elevata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La probabilità che in Germania si formi un governo di coalizione con Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) “non è soltanto palese, è anche molto elevata”. È quanto affermato da Carsten Linnemann, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, dove è vicecapo del gruppo che il partito forma con l'Unione cristiano-sociale (Csu). Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”, Linnemann ha riconosciuto che la SpD ha vinto le elezioni del Bundestag e “bisogna ammetterlo”, mentre i popolari hanno perso. Per l'esponente della Cdu, il mandato di formare l'esecutivo spetta, quindi, al candidato cancelliere dei socialdemocratici, Olaf Scholz. Tuttavia, per ottenere l'incarico, Scholz “ha bisogno del 50 per cento al Bundestag”. Pertanto, ha aggiunto Linnemann, se la SpD non riuscisse a stringere un'alleanza di governo con ecologisti e liberaldemocratici, “si potrebbe ovviamente formare anche una coalizione tra Cdu, Csu, Verdi e Fdp”. A ogni modo, ora per l'Unione cristiano-democratica “il fattore decisivo è prendere del tempo per elaborare gli errori” commessi durante la campagna elettorale e poi “avviare un processo di rinnovamento”. Al riguardo, Linnemann ha infine avvertito: “La mia preoccupazione è che se discutiamo degli incarichi di partito, non tratteremo più dei contenuti”. (Geb)