Mauritania-Cina: presidente Ghazouani ribadisce volontà di sviluppare la cooperazione

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani, ha affermato ieri l’impegno del suo Paese per rafforzare e sviluppare le esistenti relazioni bilaterali di cooperazione con la Cina. Lo ha scritto il presidente mauritano in una lettera di congratulazioni inviata al presidente cinese Xi Jinping, in occasione della celebrazione della 72ma Giornata nazionale della Repubblica popolare cinese. El Ghazouani ha affermato che questa volontà "deriva dalla costante ricerca di servire gli interessi comuni dei due popoli amichevoli". (Res)