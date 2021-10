Regno Unito: movimento Insulate Britain blocca nuovamente due autostrade vicino Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento di protesta Insulate Britain ha bloccato nuovamente alcune carreggiate delle autostrade britanniche M1 e M4, rispettivamente nei pressi dell'aeroporto di Heathrow ed a nord di Londra. Come riferisce la stampa britannica, è la decima volta nelle ultime 3 settimane che gli attivisti tentano di bloccare il traffico nelle strade del Regno Unito. Il movimento, che chiede al governo la riqualificazione delle case nel Paese e la riduzione dell'uso di combustibili fossili, ha promesso di impegnarsi a continuare a creare disagi fino a che il governo non li ascolterà. Sono stati effettuati oltre 300 arresti negli scorsi giorni, ma il gruppo non si è scoraggiato e molti sono tornati a protestare dopo essere stati liberati. (Rel)