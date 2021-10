Sardegna: alla XXVII edizione di Visioni Italiane premiato il corto del regista nuorese Carlo Licheri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corto del regista nuorese Carlo Licheri è stato selezionato per la 27esima edizione di Visioni Italiane 2021, Festival degli esordi, concorso nazionale per corto, mediometraggi e documentari, in programma dal 25 al 31 ottobre al cinema Lumiere di Bologna. "L'ultima Habanera' è in corsa all'interno della categoria "Visioni Sarde" dedicata alle produzioni cinematografiche regionali. "Come sempre, ringrazio di cuore il cast, la troupe, la distribuzione, tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del film, per questo prestigioso traguardo raggiunto – commenta il regista Licheri, che sarà a Bologna per gli appuntamenti del festival. La trama: all'interno di una radio cagliaritana, allestita in un rifugio antiaereo, le vicende sentimentali di Ciccio e Bruna, annunciatore e attrice radiofonica, creano scompiglio durante le regolari trasmissioni, il giorno in cui viene annunciata la fine della Seconda Guerra Mondiale. (Rsc)