- "Io sono romana e vivo in periferia, gli altri non sono mai usciti dalla ztl". Così la sindaca uscente di Roma Capitale e ricandidata M5s Virginia Raggi, ospite di Rainews 24. "Le periferie - ha aggiunto - sono diventati un tema, ma non si possono prendere in giro i cittadini". (Rer)