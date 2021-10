Colombia: tasso di disoccupazione scende al 12,3 per cento ad agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal) la Colombia registrerà una crescita del 7,5 per cento nel 2021 e del 3,8 per cento nel 2022. Il dato della crescita per quest’anno è in linea con le stime diffuse a giugno dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), secondo cui l’economia della Colombia crescerà del 7,6 per cento nel 2021, spinta da consumi privarti e investimenti. (Mec)