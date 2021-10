Mali: Del Re a colloquio con ministri degli Esteri e della Difesa, ribadito sostegno Ue al popolo maliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, ha incontrato a Bamako il ministro degli Esteri e dell'Integrazione africana del Mali, Alhamdou Ag Ilyene. "Abbiamo discusso su tutte le questioni di migrazione e ho incoraggiato il ministro a proseguire il dialogo permanente con tutti gli strati socio-politici, la società civile e la diaspora per gettare le basi solide per il nuovo Mali nella concordia e coesione nazionale a beneficio di tutti, compresa la diaspora", ha scritto Del Re su Facebook. In precedenza la rappresentante Ue aveva incontrato il ministro della Difesa e degli ex combattenti del Mali, Sadio Camara, con il quale ha avuto uno "scambio franco e produttivo" sui principali dossier di interesse comune Ue-Mali. "Ho ribadito il costante sostegno e sostegno dell'Ue al popolo maliano. Il Sahel, e il Mali in particolare, occupano un posto preponderante nella politica dell'Ue per affrontare insieme le sfide dell'ora, in particolare la sicurezza e lo sviluppo delle nostre due zone quasi di frontiera", ha scritto Del Re, che ha iniziato martedì scorso una visita a Bamako, la prima da quando ha assunto l'incarico nel luglio scorso. (Res)