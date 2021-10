Spagna: Acciona Energia emette obbligazioni verdi da 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acciona Energia ha emesso obbligazioni "verdi" da 500 milioni di euro in 6 anni. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", il debutto dell'azienda sul mercato del debito, con una domanda più di cinque volte superiore all'offerta e un costo di finanziamento competitivo, mette in evidenza l'attrattiva dell'azienda per il suo profilo 100 per cento rinnovabile dell'azienda. Acciona Energía prevede di raddoppiare le sue dimensioni in termini di capacità rinnovabile totale dai 10,7 GW del 2020 ai 20 GW nel 2025, con un investimento complessivo di 7,8 miliardi di euro. La buona accoglienza di questa prima emissione consolida i piani della società di diventare un emittente ricorrente nel mercato obbligazionario.I sottoscrittori dell'emissione sono stati Bbva, Bestinver Securities, Bnp Paribas, CaixaBank, Imi Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Santander, Societé Generale e Unicredit. (Spm)