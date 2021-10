Sardegna: oggi l'open day vaccinale in piazza Sant'Elena a Quartu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Open Day vaccinale arriva a Quartu Sant'Elena, oggi, 1 ottobre dalle ore 18 alle 23 nella centralissima Piazza S. Elena: per chi ancora non ha effettuato la prima dose sarà possibile vaccinarsi contro il Covid 19 senza prenotazione, presentandosi con un documento d'identità in corso di validità e con tessera sanitaria o codice fiscale. L'iniziativa, resa possibile attraverso la collaborazione del personale sanitario messo a disposizione dall'Ats, sarà caratterizzata da momenti di intrattenimento musicale e dalla possibilità, per tutti coloro che si vaccineranno, di usufruire di un buono consumazione da 5 euro presso uno degli esercizi commerciali presenti nella Piazza. "Prosegue l'attività dell'hub sanitario di via Beethoven, dove con una media fra le 1.200 e le 1.500 inoculazioni al giorno siamo arrivati alla cifra record di 200.000 persone vaccinate - dice il sindaco di Quartu Graziano Milia -. Si tratta ora di raggiungere quelli che ancora non sono vaccinati e su cui hanno influito i timori generati dalla scarsa informazione o da campagne di comunicazione tese a veicolare messaggi confusi e incompleti. Noi vogliamo contribuire a rasserenare questo clima attraverso un'iniziativa che serve a trasmettere fiducia e sicurezza attorno ai vaccini e alla scienza". (segue) (Rsc)