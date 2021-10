Macaluso: Napolitano, sua scomparsa è ancora dolore attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi spiace che le mie condizioni di salute non mi consentano di essere al Senato per ricordare il caro amico e compagno Emanuele Macaluso". Lo scrive il senatore a vita ed ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato in occasione del convegno, a palazzo Madama, "Emanuele Macaluso. Una vita nella sinistra", organizzato dai gruppi del Pd e dalla Fondazione Gramsci, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Napolitano ha parlato dell'"importante ruolo politico sempre unito ad uno straordinario impegno sociale di Macaluso". "Ancora oggi la sua scomparsa è per me un dolore attuale", ha concluso. (Rin)