Polonia-Repubblica Ceca: ministro Ambiente ceco, accordo su miniera di Turow quasi raggiunto

- Un accordo sulle sorti della miniera di carbone di Turow tra Polonia e Repubblica Ceca è quasi raggiunto. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente ceco, Richard Brabec, ripreso dall’agenzia di stampa “Ctk”. Il ministro ha parlato dopo l’ennesimo incontro tra i rappresentanti dei due Paesi per risolvere la controversia. A detta di Brabec, il punto di maggiore attrito tra le parti riguarda la durata della validità dell’accordo.La Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) ha disposto che Varsavia paghi alla Commissione Ue 500 mila euro al giorno per aver mancato di applicare una sua precedente decisione sulla sospensione delle attività estrattive della miniera. La decisione risale al 21 maggio scorso e stabilisce che la Polonia fermi immediatamente le attività estrattive a Turow. L'organo comunitario ha stabilito che l’estrazione di lignite si fermi, riconoscendo la fondatezza della domanda di misure provvisorie fatta da parte della Repubblica Ceca. Lo stop deve proseguire finché la Cgue non avrà preso una decisione definitiva in merito al ricorso ceco contro la Polonia. A febbraio Praga ha fatto ricorso contro la decisione della Polonia di prorogare il funzionamento della miniera, che si trova nei pressi della frontiera con la Repubblica Ceca e con la Germania. Ad avviso delle autorità ceche, le attività estrattive a Turow mettono in pericolo la qualità dell'acqua potabile usata dagli abitanti della regione ceca di Liberec.Secondo Praga, Varsavia ha violato la normativa europea autorizzando la miniera a continuare a operare fino al 2044 senza una valutazione del suo impatto ambientale. A quanto si legge nella decisione della Cgue di maggio, la richiesta di misure provvisorie da parte ceca è giustificata perché non si può escludere in anticipo che la Polonia stia effettivamente violando le norme comunitarie in materia di tutela dell'ambiente ed è sufficientemente probabile che la prosecuzione dell'estrazione di lignite abbia un impatto negativo sulle falde acquifere in territorio ceco.La miniera di Turow fornisce carbone principalmente alla vicina centrale elettrica, anch'essa come la miniera posseduta dalla società Pge. Tra i due Paesi va avanti ormai da giugno un negoziato nel tentativo di trovare un accordo intergovernativo che permetta il ritiro del ricorso ceco contro Varsavia alla Cgue. Finora le trattative non hanno portato da nessuna parte. Pochi giorni prima dell'avvio della trattativa Praga ha chiesto alla Cgue di imporre sanzioni a Varsavia per la mancata soddisfazione della decisione del 21 maggio. La cifra chiesta dalla Repubblica Ceca era di addirittura cinque milioni di euro al giorno.Il governo polacco ha ribadito anche dopo la sanzione inflitta dalla Cgue che non chiuderà la miniera di carbone di Turow e che la decisione della Cgue è priva di adeguatezza e proporzionalità. Per il premier polacco, Mateusz Morawiecki, l’attività della miniera e della vicina centrale elettrica non saranno bloccate perché sono “essenzialmente importanti” per il sistema dell’energia elettrica polacco, fornendogli tra il 4 e il 7 per cento della produzione totale. “Si parla di milioni di persone, di scuole, di ospedali, che sarebbero privati della corrente”, ha dichiarato. L’esecutivo intraprenderà ogni azione per chiarire alla Cgue la sua posizione. “Ci serviremo di un arsenale di argomenti di carattere politico e sociale. Non si può consentire che una sentenza minacci la vita e la salute dei polacchi”, ha continuato Morawiecki. “Nessuno in Europa, e soprattutto chi non ha legittimità sociale, dovrebbe assumere decisioni che minacciano la sicurezza energetica di un Paese”, ha affermato il premier. La decisione della Cgue è “erronea, arbitraria, estremamente aggressiva e dannosa”. (Vap)