Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 1° ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 11, Colleretto Giacosa (TO), Bioindustry Park, via Ribes 5 l’assessore all’Ambiente partecipa alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo stabilimento di ricercaore 12,30, Torino, Lingotto, Eataly, l’assessore all’Agricoltura partecipa all’evento per la promozione dei produttori dello zucchino De.Co di Rivalta Bormidaore 18, Asti, Cascina del Racconto, l’assessore all’Agricoltura partecipa a Vite Spericolate Festival, nell’ambito della Douja d’Or. (Rpi)