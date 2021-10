Imprese: a Generali il premio economico italo-tedesco Mercurio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Generali il vincitore dell'edizione 2021 del premio economico italo-tedesco 2021. Il riconoscimento verrà consegnato oggi presso l'ambasciata d'Italia a Berlino, alla presenza dell'ambasciatore Armando Varricchio. Con Generali verranno premiati le aziende Comau, Gruppo Feralpi, Hhl A Plt Italy e il professor Gianaurelio Cuniberti, materials scientist e company founder. L'evento verrà aperto dagli indirizzi di saluto dell'ambasciatore Varricchio e del presidente di Mercurio, Eckart Petzold. Seguirà l'intervento del capo economista di Cassa Depositi e Prestiti(Cdp), Andrea Montanino, dal titolo “Quo vadis Italia”. In conclusione, il consigliere delegato della Camera di commercio tedesca in Italia (Ahk Italien), Joerg Buck, terrà un discorso in onore di Generali. (Geb)