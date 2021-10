Asia centrale: per la Russia è "inaccettabile" la presenza militare statunitense nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ritiene inaccettabile la presenza militare degli Stati Uniti in Asia centrale. Sono le parole pronunciate dal viceministro degli Esteri, Sergej Rjabkov, al termine delle consultazioni sulla stabilità strategica con la vicesegretario di Stato degli Stati Uniti, Wendy Sherman, che si sono tenute ieri a Ginevra. Un secco “no”, quindi, alla possibilità di concedere ai militari statunitensi di sfruttare le basi russe nella regione come punto d’appoggio logistico per monitorare la situazione in Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani. Rjabkov, pur ammettendo che sul tema della stabilità strategica permangano delle discrepanze di vedute, ha affermato che durante i colloqui con Sherman sono stati fatti dei passi in avanti, in particolare per quanto concerne i temi della sicurezza informatica, del controllo degli armamenti e sul potenziale delle armi strategiche. Resta congelato, invece, quello che per gli Stati Uniti è diventato un tema centrale, ovvero la presenza militare in Asia centrale, di cui da tempo si dibatte sulla stampa di ambo i Paesi. Era stato il quotidiano russo “Kommersant”, infatti, il primo a ventilare l’ipotesi che durante il summit dello scorso 16 giugno a Ginevra il presidente statunitense, Joe Biden, avesse chiesto all’omologo, Vladimir Putin, di poter utilizzare le basi russe nella regione. (segue) (Rum)