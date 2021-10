Asia centrale: per la Russia è "inaccettabile" la presenza militare statunitense nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi è stato l’edizione statunitense di “Politico” a tornare sul tema. In un articolo pubblicato il 29 settembre, infatti, si legge che gli Stati Uniti stanno intensificando i contatti con i Paesi dell’Asia centrale con l’obiettivo di favorire l’accesso delle proprie forze armate alle basi militari della regione, nella necessità di condurre operazioni di anti-terrorismo in Afghanistan dopo il ritiro dello scorso agosto. “Politico” cita come fonti alcuni senatori che hanno partecipato nei giorni scorsi ai briefing a porte chiuse con i dirigenti del Pentagono e secondo cui le basi potrebbero includere quelle gestite dalla Russia. I colloqui sono in particolare con i governi del Tagikistan, dell’Uzbekistan e del Kirghizistan. La questione è stata anche al centro di una conversazione avuta dal generale Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate Usa, con il suo omologo russo Valerij Gerasimov e di cui ha scritto nei giorni scorsi il quotidiano “Wall Street Journal”. Sempre il 29 settembre, peraltro, lo stesso Milley in audizione alla commissione Servizi armati del Senato ha dichiarato che gli Stati Uniti temono che organizzazioni terroristiche come al Qaeda e come lo Stato islamico possano “ricostituirsi” in Afghanistan in un arco temporale che va dai sei ai 36 mesi. (segue) (Rum)