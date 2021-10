Asia centrale: per la Russia è "inaccettabile" la presenza militare statunitense nella regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 28 settembre, inoltre, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha ammesso che Washington ha chiesto a Mosca “un chiarimento” sulla proposta avanzata in passato dal presidente Vladimir Putin, che aveva offerto all’omologo statunitense Joe Biden le basi russe in Asia centrale per la conduzione di operazioni di antiterrorismo. Secondo le fonti di “Politico” quell’opzione è considerata “seriamente” dal Pentagono e il generale Kenneth “Frank” McKenzie, capo del Comando centrale delle forze Usa, è addirittura entrato nel dettaglio degli aerei militari che potrebbero essere usati per colpire obiettivi in Afghanistan. “Si tratta di un territorio su cui, realisticamente, la Russia ha grande influenza. Potrebbe non avere un diritto di veto, ma certamente ha grande influenza. È necessario parlare con Mosca”, ha spiegato il presidente della commissione Servizi armati del Senato, Jack Reed. (Rum)