Arabia Saudita: ministero Finanze, nel 2022 attesa crescita economica del 7,5 per cento

- Nel 2022 è attesa una crescita economia in Arabia Saudita del 7,5 per cento. Lo rende noto il ministero delle Finanze nel bilancio preliminare per il 2022, secondo il quale la spesa totale dovrebbe raggiungere i 955 miliardi di riyal (254,6 miliardi di dollari). Le previsioni del ministero potranno essere raggiunte “migliorando l’efficienza della spesa e la sostenibilità del bilancio, perseguendo gli obiettivi di Vision 2030 e attuando le riforme economiche e fiscali”. Secondo il rapporto sul bilancio preliminare del 2022, sarà necessario creare ulteriori opportunità di investimento per il settore privato, privatizzare alcuni servizi e sviluppare progetti infrastrutturali. (Res)