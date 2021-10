Roma 2021: Michetti, terrò delega turismo, assessorato presso ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delega al turismo la terrò io. E ho parlato con il ministro Garavaglia: insedieremo l'assessorato presso il ministero. A livello di iniziative, è necessario promuovere il brand Roma e censire tutto ciò che è romano". Lo ha detto in una intervista al quotidiano Il Tempo il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti."Un esempio calzante: tutelare il carciofo romano, in tutta la filiera, dunque chi lo produce, chi lo distribuisce e chi lo cucina e chi lo vende - ha aggiunto -. Il cittadino che viene da Vancouver deve sapere che se consuma quel prodotto si immerge in una certa tradizione, in un tratto caratteristico di Roma. Ovviamente, turismo e cultura significa anche Festival e grandi appuntamenti che stiamo perdendo e dobbiamo riportare, ma anche più infrastrutture. Per esempio penso al prolungamento della linea metro da Anagnina fino a Ciampino, da Anagnina. La conformazione del terreno avvantaggerebbe questa iniziativa. In questo modo, avremmo l'aeroporto al centro della città". (Com)