Sardegna: riavvio sempre più vicino per stabilimento Sider Alloys di Portovesme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi di riavvio dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme, nel Sulcis, è sempre più vicina dopo l'acquisizione da parte della Regione della Valutazione di impatto ambientale e l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia. Ora bisogna attendere il parere scritto del Mibact e la delibera della giunta regionale. Lo stabilimento per la produzione di alluminio potrebbe ripartire già dal prossimo 20 di ottobre e, in tal caso, sarebbe pienamente operativo dalla fine del 2022. 400 i dipendenti che attendono di poter rientrare al lavoro previo aggiornamento. "La giunta regionale - precisa l'assessore del Lavoro Alessandra Zedda - avvierà immediatamente, tramite Aspal, i corsi di formazione per i 400 lavoratori che dovranno essere pronti per il momento della ripresa delle attività della fabbrica, secondo quanto stabilito in accordo con i sindacati". "Al termine dell'iter procedurale - spiega l'assessore dell'Industria Anita Pili - l'esecutivo adotterà una delibera che stabilirà la definitiva concessione delle autorizzazioni e la tempistica per la riapertura dello stabilimento". "L'impegno è stato mantenuto su tutti i fronti - dice l'assessore dell'Ambiente Gianni Lampis -. Confidiamo che entro pochi giorni tutto possa essere definitivamente risolto e sia assicurata la ripresa delle attività e il mantenimento dei livelli occupazionali. Abbiamo presentato alla Società e alle parti sindacali un cronoprogramma che abbiamo rispettato a dimostrazione di come alle parole siano seguiti i fatti". (Rsc)