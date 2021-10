Libano: Aoun incontra delegazione società Lazard in preparazione colloqui con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano Michel Aoun ha incontrato una delegazione di Lazard, una delle principali società di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale al mondo, in preparazione all’inizio dei colloqui con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza, secondo il quale Aoun ha discusso con la delegazione l'importanza della loro loro missione consultiva per lo Stato libanese, “come parte della preparazione dei negoziati con il Fondo monetario internazionale". In questa occasione, il presidente ha sottolineato “la necessità di rivalutare il piano di ripresa economica che era stato preparato dal precedente governo, a causa dei cambiamenti avvenuti nell’ultimo anno”. Da parte sua, la delegazione ha ringraziato Aoun per la fiducia, sottolineando “l’importanza di elaborare riforme immediate e un piano per la ristrutturazione del settore bancario”. (Lib)