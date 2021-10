Roma 2021: Michetti, su sicurezza tolleranza zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di sicurezza "Tolleranza zero. Se c'è una legge va rispettata. Se una persona si arroga il diritto di occupare un bene senza avere un titolo, quella persona deve trovare ricovero altrove. E se ha delle difficoltà, i servizi sociali la prenderanno in carico. Occorre poi mettere in campo un tavolo inter istituzionale, con Prefettura e Questura, da riunire periodicamente per monitorare le situazioni critiche, e mappare l'efficacia delle iniziative già realizzate". Lo ha detto in una intervista al quotidiano Il Tempo il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. (Com)