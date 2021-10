Georgia: Saakashvili, "di nuovo in patria dopo otto anni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, si troverebbe nuovamente in patria dopo otto anni. È quanto riferito dallo stesso Saakashvlini in un post pubblicato sui suoi profili socia. "Buongiorno Georgia. Ora dalla Georgia, dopo 8 anni", ha scritto Saakashvili in un messaggio abbastanza enigmatico. A quanto risulta all’ufficio stampa del ministero dell’Interno georgiano, non ci sarebbero informazioni in merito all’arrivo di Saakashvili in Georgia. Dello stesso tenore i commenti dalla sede del Movimento nazionale, il partito d’opposizione georgiano legato a Saakashvili. Nei giorni scorsi l’ex presidente della Georgia ha annunciato di aver acquistato un biglietto aereo Kiev-Tbilisi per il 2 ottobre, giorno in cui nel Paese caucasico si svolgeranno le elezioni amministrative. “Dobbiamo votare tutti e dichiarare la nostra posizione, e una volta chiuse le urne, dobbiamo andare tutti nei centri delle nostre città e dei nostri villaggi e difendere insieme la nostra vittoria. Quindi non starò da parte in questo processo. Il destino della Georgia si sta decidendo. Ho comparto un biglietto per la sera del 2 ottobre, per essere con voi a Tbilisi e per difendere l’espressione della vostra volontà e per partecipare con voi al salvataggio della Georgia”, ha detto Saakashvili in un video postato sui suoi profili social. (segue) (Rum)