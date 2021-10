Georgia: Saakashvili, "di nuovo in patria dopo otto anni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho ambizioni personali, né desiderio di una posizione, non combatterò davvero per quest’obiettivo e lotterò per il futuro dei nostri figli. Mi batterò per garantire che la Georgia non solo rimanga sulla mappa del mondo, ma ritorni anche a un rapido sviluppo, mi batterò per fermare questa povertà, impotenza, catastrofe che sta accadendo in Georgia e per fermare il processo di estinzione e la distruzione della Georgia una volta per tutte”, ha proseguito l’ex presidente. “Spero che saremo tutti fianco a fianco, metteremo tutti da parte tutte le differenze e lotteremo per la vittoria finale. Ci vediamo a Tbilisi!”, ha concluso Saakashvili che successivamente ha pubblicato una foto del biglietto aereo Kiev-Tbilisi. Sull’ex presidente georgiano, che non detiene più la cittadinanza del Paese caucasico, pendono delle condanne che porterebbero al suo arresto al momento dell’arrivo a Tbilisi. (Rum)