Sardegna: in commissione Lavoro il piano di stabilizzazioni della giunta regionale

- Il piano triennale di fabbisogno del personale e la determinazione sulla capacità di assunzione della Regione sono stati oggetto della seduta della commissione Lavoro, presieduta da Alfonso Marras (Psd'Az) che ha sentito l'assessore degli Affari Generali, Valeria Satta. La richiesta di approfondimenti era stata formulata dal gruppo del Pd che con il suo componente in Commissione, Piero Comandini, ha chiesto lumi su procedure e tempi per la realizzazione dell'ambizioso piano, nonché sul completamento delle stabilizzazioni all'interno del cosiddetto sistema Regione. L'assessore Satta ha elencato i diversi provvedimenti adottati (scorrimento graduatoria Aspal, 53 assunti nel 2021 e 50 nel 2020; 9 dipendenti in Area) e si è detta in attesa delle graduatorie per le progressioni interne. In applicazione della legge approvata nella precedente legislatura, per il superamento del precariato, sono stati chiamati in servizio 83 dipendenti a tempo indeterminato (42 nella Regione e 41 negli enti e nelle agenzie regionali. L'assessora Satta ha quindi annunciato il bando per agenti del corpo forestale e sollecitata anche dagli interventi dei consiglieri Comandini (Pd), Desirè Manca (M5s), Lai (Leu) e Caddeo (Progressisti) ha dichiarato il suo favore per la cessione di capacità assunzionali verso le agenzie e gli enti del sistema regione. (segue) (Rsc)