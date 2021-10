Sardegna: in commissione Lavoro il piano di stabilizzazioni della giunta regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle risorse per le stabilizzazioni e le assunzioni, però si è registrata la polemica con le opposizioni che hanno rimarcato l'urgenza del superamento del precariato in Agris e Sardegna Ricerche. Le risorse necessarie per la stabilizzazione ammontano a circa tre milioni di euro e lo stanziamento potrebbe essere inserito all'interno della cosiddetta legge omnibus ma – così hanno dichiarato i consiglieri della minoranza – gli emendamenti presentati in Terza commissione sono stati respinti dal centrodestra. L'assessore ha quindi evidenziato le differenti priorità che riguardano il personale della Regione e la conseguente individuazione degli stanziamenti, sottolineando particolare importanza per la riclassificazione del contratto dei 5000 dipendenti regionali con le progressioni verticali. Ulteriori spunti al dibattito sono stati offerti dai consiglieri Stara (Iv) e Ignazio Manca (Lega) e la direttrice dell'assessorato, Silvia Cocco, ha avuto modo di dettagliare programmi e azioni, riaffermando la necessità di mantenere "nel giusto equilibrio le attese degli idonei nelle graduatorie, le aspettative degli stabilizzandi e le speranze di quanti da troppo tempo aspettano il bando di nuovi concorsi". (Rsc)