Usa: segretaria Tesoro Yellen chiede l'abolizione del tetto del debito federale

- La segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha espresso ieri il proprio sostegno all'abolizione del tetto legale del debito federale, che ha definito "molto distruttivo" per la stabilità politica ed economica del Paese. Durante una audizione parlamentare Yellen ha sostenuto che non abbia senso limitare la capacità del Tesoro di finanziare gli impegni di spesa già sottoscritti dal Congresso, e imporre al presidente un limite arbitrario alla quantità di debito che può essere emessa. "Quando il Congresso legifera in materia di spesa e definisce le norme fiscali che stabiliscono la tassazione, assume decisioni cruciali. "Se per finanziare queste decisioni di spesa e tassazione è necessario emettere nuovo debito, ritengo sia molto distruttivo per il presidente e per la sottoscritta essere nella situazione per la quale potremmo essere incapaci di saldare i conti che risultano da decisioni passate", ha aggiunto la segretaria. (segue) (Nys)