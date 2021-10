Malesia: Covid, governo verso l'obbligo di vaccinazione per i dipendenti federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia ha annunciato l'introduzione dell'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 per i dipendenti federali, fatte salve singole eccezioni legate alle condizioni di salute. Kuala Lumpur spera così di accelerare la campagna nazionale di immunizzazione, e raggiungere l'obiettivo di vaccinare l'80 per cento della popolazione nazionale entro la fine dell'anno. La campagna di vaccinazione della Malesia è una tra le più rapide del Sud-est asiatico: nel Paese, che conta una popolazione di 32 milioni di persone, il 61 per cento dei cittadini ha già ricevuto entrambe le dosi di vaccino contro la Covid-19. (segue) (Fim)