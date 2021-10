Cina: Pechino aumenta la produzione di terre rare per bilanciare pressioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina aumenterà del 20 per cento la quota di produzione delle terre rare nel 2021. Lo ha annunciato il governo cinese ieri, 30 settembre. La decisione punta a tutelare le catene di fornitura essenziali per l'economia cinese da eventuali sanzioni degli Stati Uniti e dalle tensioni politiche nel Myanmar, Paese che fornisce terre rare a Pechino. Secondo una nota del ministero dell'Industria, quest'anno la Cina produrrà 168mila tonnellate di terre rare; a febbraio il governo cinese aveva annunciato una quota di 84mila tonnellate per il primo semestre. L'annuncio di ieri rappresenta il quarto aumento annuo della quota di produzione di terre rare pianificata da Pechino. Le terre rare sono metalli indispensabili per l'industria tecnologica, dai veicoli elettrici sino agli smartphone e ai satelliti, e per applicazioni militari come droni e missili. La Cina produce circa il 60 per cento delle terre rare a livello mondiale. Il governo cinese ha presentato lo scorso gennaio un disegno di legge che irrigidisce il controllo dello Stato sull'industria delle terre rare in risposta alle pressioni poste dagli Stati Uniti. (Cip)