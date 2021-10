Giappone: Covid, revocato da oggi lo stato di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende allentare a breve anche le misure di quarantena all'ingresso nel Paese per i soggetti vaccinati contro la Covid-19. Il segretario capo di gabinetto, Katsunobu Kato, ha spiegato che a partire dal primo ottobre prossimo il periodo di isolamento fiduciario previsto per le persone in arrivo nel Paese verrà ridotto da 14 a 10 giorni per i soli vaccinati con i sieri di Pfizer, Moderna e AstraZeneca - i soli ad aver ricevuto una autorizzazione di emergenza nel Paese - o titolari di "passaporto verde" emesso dalle autorità giapponesi o da Paesi coi quali Tokyo abbia siglato accordi per il riconoscimento reciproco. Per Paesi come Regno Unito e India, cui il Giappone richiede ad oggi la conduzione della quarantena presso strutture di isolamento designate, tale requisito decadrà per i soli vaccinati. Le autorità giapponesi hanno deciso invece di inasprire le misure di quarantena per i viaggiatori da nove Paesi: Argentina, Brasile, Costarica, Colombia, Perù, Filippine, Suriname, Trinidad e Tobago e Venezuela; i viaggiatori provenienti da questi Paesi dovranno trascorrere almeno sei dei 14 giorni di quarantena nelle apposite strutture governative. (Git)