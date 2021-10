Libia: Consiglio sicurezza estende fino al 31 gennaio missione Unsmil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato oggi all'unanimità una risoluzione che estende fino al 31 gennaio 2022 la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). I 15 membri del Consiglio di sicurezza avrebbero dovuto prolungare quasi automaticamente di un anno la missione Unsmil a metà settembre, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali libiche previste per il 24 dicembre, tuttavia Russia e Regno Unito si sono scontrate sui termini del mandato della Missione, con la Russia che minacciato di porre il veto e respinto il testo redatto dal Regno Unito, rifiutando il passaggio della risoluzione in cui si menzionava il ritiro di mercenari e truppe straniere dalla Libia e quello sul futuro dell'inviato Onu. Di fronte al blocco della Russia, il Consiglio di sicurezza è stato costretto a prolungare tecnicamente il mandato di Unsmil di 15 giorni, fino a oggi 30 settembre, per dare più tempo alle negoziazioni tra Mosca e Londra, che però hanno portato ad una proroga tecnica limitata solamente fino al 31 gennaio 2022. (segue) (Res)