Cile-Bolivia: Santiago accusa La Paz di non fare "nessuno sforzo" per contenere il passaggio di migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione al confine con la Bolivia era degenerata sabato in episodi di violenza nei confronti di un accampamento di migranti principalmente venezuelani nella città di Iquique, capoluogo della regione di Tarapacà. I manifestanti chiedevano misure più decise per arginare un fenomeno che secondo alcune stime porta all'ingresso di circa duecento persone al giorno, molte delle quali si fermano nella zona settentrionale del Paese. Il direttore dell'Istituto nazionale per i diritti umani del Cile (Indh), Sergio Micco, ha definito l'aggressione come una "vergogna nazionale" eha chiesto al governo di "interrompere le misure di espulsione e sgombero" nei confronti degli irregolari. Secondo Micco la politica migratoria del presidente Pinera promuove gli atti di xenofobia. "L'attuale crisi migratoria era prevedibile, il problema sono le centinaia di migliaia di migranti che vivono in condizioni di vulnerabilità e che stanno producendo un'enorme tensione sociale che può provocare esplosioni di rabbia e conflitti", ha aggiunto. (segue) (Abu)