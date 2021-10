Cile-Bolivia: Santiago accusa La Paz di non fare "nessuno sforzo" per contenere il passaggio di migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale delle Nazioni unite per la crisi migratoria venezuelana, Eduardo Stein, ha commentato con "tristezza e costernazione" i "deplorevoli" attacchi sferrati contro i migranti. "Questi atti di intolleranza vanno contro lo spirito solidale, di accoglienza e rispetto per i diritti fondamentale che il popolo e il governo del Cile hanno dimostrato storicamente, ricevendo i venezuelani con generosità, allo stesso modo in cui, nel passato, il popolo venezuelano ha aperto le sue porte a un gran numero di migranti e rifugiati cileni", ha detto Stein. Pur se "isolati e non rappresentativi" dell'intera popolazione, "questi gesti di odio, intolleranza e xenofobia sono altamente preoccupanti", ha aggiunto Stein, che sul tema rappresenta l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom). Stein si è detto sicuro che la "il governo cileno e la stragrande maggioranza della società, risponderanno in maniera chiara e inequivocabile: la discriminazione e la xenofobia non hanno spazio nei nostri Paesi e devono essere condannati con fermezza". (segue) (Abu)