Cile-Bolivia: Santiago accusa La Paz di non fare "nessuno sforzo" per contenere il passaggio di migranti (4)

- La Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) ha sollecitato le autorità del Cile ad adottare misure per prevenire ed eliminare la xenofobia, condannando le azioni contro i migranti, in gran parte venezuelani, registrate nel fine settimana nel nord del Paese. "La Cidh condanna il violento sgombero massiccio di persone migranti eseguito a Piazza Brasil, ad Iquique, il 24 settembre", segnala la Cidh ricordano che sul luogo "si trovavano bambine e bambini". Al tempo stesso, la commissione esprime "preoccupazione per gli atti xenofobici occorsi sempre ad Iquique il 25 settembre, quando gruppi anti-immigranti hanno dato alle fiamme le tende e alcuni oggetti di proprietà di famiglie migranti venezuelane, senza che la polizia intervenisse". La commissione ricorda che "l'uso della forza da parte degli agenti dello stato deve essere governato da principi di legittimità, assoluta necessità, proporzionalità e progressività", e che "lo Stato deve agire per prevenire ed eliminare qualsiasi atto discriminatorio contro le persone migranti. In questo senso, aggiunge la Cidh, il Cile è chiamato ad "adottare misure urgenti per prevenire ed eliminare pratiche di xenofobia così come a osservare i principi che governano l'uso della forza". (segue) (Abu)