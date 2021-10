Usa: Casa Bianca, lavoriamo per ottenere voto su piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta lavorando affinché i democratici alla Camera approvino il disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture nelle prossime ore, sebbene l'ala sinistra del partito abbia minacciato di affossarlo qualora non venga associato ad un più ampio pacchetto di misure sociali. Lo ha assicurato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Stiamo lavorando per guadagnare il voto stasera, abbiamo diverse ore rimaste a disposizione", ha detto ai giornalisti la portavoce. La presidente Nancy Pelosi ha detto invece che la Camera avrebbe portato avanti i piani per organizzare una votazione sul disegno di legge sulle infrastrutture approvato dal Senato.(Nys)