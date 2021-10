Colombia: missione di verifica Onu, "insufficienti" le misure a salvaguardia di ex combattenti Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite (Onu) giudicano "insufficienti" le misure adottate dal governo della Colombia per salvaguardare l'incolumità di ex combattenti smobilitati della estinta guerriglia delle Farc che hanno aderito agli accordi di pace del 2016. E' quanto riferisce l'ultimo rapporto trimestrale del Segretario generale Onu, Antonio Guterres, sulla missione di verifica del processo di pace nel paese sudamericano che ha portato a quasi 300 il numero di ex combattenti uccisi negli ultimi cinque anni. Secondo l'Onu solo negli ultimi tre mesi sono stati assassinati quattordici ex combattenti, per un totale di 292 morti. La missione ha segnalato inoltre "un significativo deterioramento" della sicurezza di tutti coloro che hanno aderito agli accordi di pace in particolare nei dipartimenti di Cauca, Narino e Valle del Cauca, dove si registra "più di un terzo del totale degli omicidi". Guterres ha quindi esortato il governo colombiano a non risparmiare sforzi e ad accelerare l'accesso degli ex combattenti alla terra e agli alloggi che servono a facilitare un ambiente sicuro nelle aree in cui sta avvenendo il loro reinserimento individuale e collettivo.(Vec)