Colombia: Banca centrale aumenta tasso di sconto al 2 per cento

- La Banca centrale della Colombia ha deciso giovedì un aumento del tasso ufficiale di sconto di 25 punti percentuali portandolo al 2 per cento. La decisione, si legge in un comunicato, è stata presa considerando il contesto di un incremento dell'inflazione, situata ad agosto al 4,4 per cento annuale, e di una ripresa dell'economia e della domanda interna maggiori del previsto. In questo senso la Banca centrale proietta una crescita del Pil dell'8,6 per cento nel 2021, contro il +7,7 per cento stimato a giugno, e del +3,9 per cento nel 2022.(Vec)