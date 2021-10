Giappone: Kishida conferma Motegi agli Esteri, scegli Suzuki alle Finanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Esteri del Giappone Fumio Kishida è stato eletto presidente del Partito liberaldemocratico (Ldp) il 29 settembre, conquistando al secondo turno la maggioranza assoluta dei voti dei parlamentari e dei delegati del primo partito giapponese. Il 64enne Kishida ha avuto la meglio sul ministro incaricato della Riforma amministrativa e della campagna vaccinale, Taro Kono, che per settimane era figurato in testa ai sondaggi di gradimento di media e agenzie demoscopiche. Kishida si è aggiudicato però l'appoggio della maggioranza dei 382 parlamentari del partito e dei suoi 1,1 milioni di iscritti. L'ex ministro verrà formalmente eletto primo ministro durante una sessione parlamentare in programma il 4 ottobre, subentrando così al premier uscente Yoshihide Suga. Kishida è un esponente dell'ala moderata del Partito liberaldemocratico, un profilo che si riflette nelle sue posizioni in materie chiave quali l'energia nucleare e la politica estera. (Git)