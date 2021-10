Kosovo: premier Kurti, Serbia riceve soldi da Ue ma viene armata da Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia riceve finanziamenti dall'Unione europea ma continua ad essere” militarizzata da Russia e Cina". Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, durante una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi in visita a Pristina. Kurti ha fatto riferimento alla decisione presa dal suo governo sulle misure cosiddette di “reciprocità” delle targhe con la Serbia. “Ai valichi di frontiera di Brnjak e Jarinje, non abbiamo preso alcuna nuova decisione se non quella di attuare un accordo esistente. Sfortunatamente, la Serbia ha risposto con forza radunando forze militari e armi come carri armati russi e aerei da combattimento", ha dichiarato Kurti sottolineando che l’attacco al valico di frontiera di Zubin Potok sarebbeuna conseguenza delle dichiarazioni provocatorie del presidente serbo Aleksandar Vucic. "Ho chiesto che gli attacchi a Zubin Potok e Zvecan siano condannati dopo le dichiarazioni provocatorie del presidente della Serbia e dopo la dimostrazione di forza militare al confine con il Kosovo", ha affermato Kurti.(Alt)